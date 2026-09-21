Заявления о российской угрозе неприемлемы — Кремль

Заявления европейских политиков о российской угрозе неприемлемы, Россия никогда не угрожала ни одному европейскому государству, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 сентября журналистам.
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