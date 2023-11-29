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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гельмут Марко об уходе из «Ред Булл»: «Сил мне хватает. В Лас-Вегасе я был в хорошей форме, чувствовал себя лучше многих»

Австриец, которому уже исполнилось 80 лет, продолжает ездить на все Гран-при «Формулы-1». При этом в следующем сезоне график станет еще более напряженным: «В межсезонье мы обсудим ситуацию и поймем, что делать дальше.

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