Скончался один из основателей пилотажной группы «Соколы России» Александр Харчевский

Военный летчик-снайпер, генерал-майор в отставке, бывший начальник Липецкого авиацентра и один из основателей авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России» Александр Харчевский скончался 15 августа .
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