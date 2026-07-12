Планы НАТО оказались под угрозой: новый враг мощно ударил по альянсу

Необычайная жара грозит сорвать планы североатлантического альянса ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> На саммите лидеров НАТО в турецкой Анкаре основное внимание уделялось взятым в прошлом году обязательствам значительно увеличить военные расходы.