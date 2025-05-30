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Карасин: возня из-за даты встречи говорит о недоговороспособности Киева

Карасин: возня из-за даты встречи говорит о недоговороспособности Киева

Споры украинкой стороны о дате новой встречи делегаций Российской Федерации и Украины подчёркивают недоговороспособность Киева, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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