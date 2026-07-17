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Новости Брянска

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Эксперты рассказали, как расширяется льготное оборотное кредитование

Эксперты рассказали, как расширяется льготное оборотное кредитование

Программа позволит привлечь до 150 млрд рублей льготных кредитов на пополнение оборотных средств.Благодаря новой программе Корпорации МСП и Банка России по льготному кредитованию малого и среднего бизнесапредприниматели смогут привлечь финансирование на пополнение оборотных средств по ставке не выше «Ключевая ставка плюс 3%».

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