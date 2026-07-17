Эксперты рассказали, как расширяется льготное оборотное кредитование

Программа позволит привлечь до 150 млрд рублей льготных кредитов на пополнение оборотных средств.Благодаря новой программе Корпорации МСП и Банка России по льготному кредитованию малого и среднего бизнесапредприниматели смогут привлечь финансирование на пополнение оборотных средств по ставке не выше «Ключевая ставка плюс 3%».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии