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Мишустин разрешил руководству МЧС выдавать сотрудникам оружие в случае угрозы жизни

Мишустин разрешил руководству МЧС выдавать сотрудникам оружие в случае угрозы жизни

Prt Scr youtube.com/ НТССевастополь Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 14 апреля, которое вносит поправки в документ от 1996 года «О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите».

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