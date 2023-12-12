Шон Пенн закрутил новый роман со «знойной» латиноамериканкой

Актер променял одну брюнетку на другую. Шон Пенн LEGION-MEDIAШон Пенн и его новая избранница Натали Келли LEGION-MEDIA63-летний Шон Пенн не желает надолго сосредотачиваться ни на одной женщине, даже если испытывает к ней, по его же словам, «очень сильные чувства».