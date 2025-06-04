Avia.pro - СМИ В подмосковных Котельниках, некогда тихом городке, разгорается конфликт, который грозит перерасти в серьёзное противостояние.
«Это наша земля, бегите!»: Женщина из Котельников возмутилась отпущенным в её адрес словам и рассказала все без утайки
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.
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2 час.
Александр Смеричинский
Может всё таки местные жители скинутся и наймут бойцов православных чтобы те прорядили ряды мигрантские отправив пару сотен в их мигрантский рай где каждого по прибытии будут ждать 40 девствиниц и кушанья всяческие.
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2 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Русской общине не мешало бы иметь бойцовскую дружину, чтобы с некоторыми мутантами разбираться вручную. быдло иногда гораздо лучше понимает силу.
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2 час.
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