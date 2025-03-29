«Байкеры 3»: Цирк с железными конями

Третий фильм индийской экшн-франшизы о полицейских и преступниках Чикаго, начало 90-х. В подворотне индийский мальчонка акробатическим образом отбивается от компании гопников, пытатающихся отжать у него деньги за только что сданные в ломбард пару колец и электронные часы.