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Глава администрации Дурбана Мбхеле выразил восхищение скоростью восстановления Крымского моста после теракта

Глава администрации Дурбана Мбхеле выразил восхищение скоростью восстановления Крымского моста после теракта

Глава администрации южноафриканского города Дурбан Муса Мбхеле в субботу сообщил, что был поражен скоростью, с которой российские инженеры смогли восстановить после теракта Крымский мост.

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