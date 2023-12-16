В Польше испугались возможного нападения России: главное за сутки

МОСКВА, 16 декабря, ФедералПресс. Экс-президент Польши Александр Квасьневский рассказал, когда Россия «придет к границам» страны, правительство увеличило первый взнос по льготной ипотеке, а Крым атаковали украинские беспилотники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии