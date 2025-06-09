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Царьград

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Экологическая катастрофа на Енисее: что известно о севшем на мель теплоходе

Экологическая катастрофа на Енисее: что известно о севшем на мель теплоходе

Теплоход повредил корпус на Казачинских порогах, из-за этого в воду попало топливо.Вечером в воскресенье, 8 июня, в акватории Енисея в Красноярском крае случилось ЧП – теплоход типа "ОТ", буксировавший две порожние баржи через Казачинский порог, получил пробоину корпуса и частично затонул.

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