Экологическая катастрофа на Енисее: что известно о севшем на мель теплоходе

Теплоход повредил корпус на Казачинских порогах, из-за этого в воду попало топливо.Вечером в воскресенье, 8 июня, в акватории Енисея в Красноярском крае случилось ЧП – теплоход типа "ОТ", буксировавший две порожние баржи через Казачинский порог, получил пробоину корпуса и частично затонул.
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