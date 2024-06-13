Прекращение концертной деятельности Максима Фадеева: возвращение к корням или коммерческий ход? Елена ГалицкаяМировая сцена зазвучит иначе в ближайшие годы, по крайней мере, таким образом считает продюсер и композитор Максим Фадеев.
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