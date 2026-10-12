Юрист Пачулия: оконные протечки и конденсат устранит управляющая компания

При конденсате и протечках на окнах жильцы могут сначала обратиться в управляющую компанию, а при отсутствии реакции — в жилищную инспекцию и прокуратуру.
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а поставить качественные недешёвые окна не пробовали?