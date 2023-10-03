Чем полезнее запивать водку

Говорите, только закусывать? В целом согласны, но есть нюансы. фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит», 1979Хотя мы и сами неоднократно писали, что правильнее всего водку закусывать, причем горячей белковой пищей, традиция запивать ее все-таки существует.