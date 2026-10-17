На место пожара в Брянске выехали четыре единицы пожарной техники.В субботу, 17 октября, в дежурную часть Главного управления МЧС России по Брянской области поступил сигнал о возгорании в жилом частном доме, расположенном в Бежицком районе города Брянска на улице Виноградова.