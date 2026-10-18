Внимание СМИ и общественности к словам артистки Ларисы Долиной о том, что она «мчалась с мигалками» на концерт, является травлей, заявил директор певицы Сергей Пудовкин.
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