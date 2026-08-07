В Новороссийске проведена очередная проверка о постановке на воинский учет бывших иностранцев, получивших гражданство России

Очередное рейдовое мероприятие по выявлению уклоняющихся от постановки на воинский учет бывших иностранцев, получивших российское гражданство, прошло в городе Новороссийске, сообщили в военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.
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