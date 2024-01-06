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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» и «Палмейрас» пытаются решить ситуацию с Артуром к понедельнику. Если решения не будет, сделка может не состояться

«Зенит» и «Палмейрас» пытаются решить ситуацию с Артуром к понедельнику. Если решения не будет, сделка может не состояться

По данным журналиста Фабио Алейшо, «Палмейрас» и «Зенит» пытаются решить ситуацию с Артуром к понедельнику, поскольку в этот день начинается предсезонная подготовка бразильского клуба.

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