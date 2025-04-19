РФ денонсировала соглашение о сотрудничестве в Баренцевом регионе

Соглашение с Норвегией, Финляндией и Швецией о сотрудничестве в Баренцевом регионе денонсировало правительство России, согласно данным на 19 апреля портала официального опубликования нормативных правовых актов.
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