Как началась битва за Сталинград

К весне 1942 г. Третий рейх преодолел первый кризис, вызванный провалом плана молниеносной войны. Германия переходит к затяжной войне: проводит дополнительную мобилизацию людей, расширяет военное производство.
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