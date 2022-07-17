Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Когда  мы  дойдём  до границ  с Венгрией, пусть она своих соплеменников  к себе забирает. А  то раззявили рот на  дре...Глава МИД Венгрии...
  • Владимир
    Сама вернется,даже тужиться не будем.Американская прес...
  • Andry Olsen
    это говно ещё живое?В украинскую Раду...

Как началась битва за Сталинград

Как началась битва за Сталинград

К весне 1942 г. Третий рейх преодолел первый кризис, вызванный провалом плана молниеносной войны. Германия переходит к затяжной войне: проводит дополнительную мобилизацию людей, расширяет военное производство.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх