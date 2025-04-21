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Вера Брежнева сдаёт недвижимость Меладзе. Бывшая солистка "ВИА Гры" зарабатывает на аренде

Вера Брежнева сдаёт недвижимость Меладзе. Бывшая солистка "ВИА Гры" зарабатывает на аренде

Певица Вера Брежнева решила пополнить свой доход за счёт аренды недвижимости в центре Москвы.Экс-супруга Константина Меладзе и бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева иначала зарабатывать на аренде недвижимости в Москве после закрытия ИП в 2022 году.

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