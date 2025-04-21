Вера Брежнева сдаёт недвижимость Меладзе. Бывшая солистка "ВИА Гры" зарабатывает на аренде

Певица Вера Брежнева решила пополнить свой доход за счёт аренды недвижимости в центре Москвы.Экс-супруга Константина Меладзе и бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева иначала зарабатывать на аренде недвижимости в Москве после закрытия ИП в 2022 году.
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