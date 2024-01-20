 Суд на Кубани запретил фермеру пользоваться двумя беспилотниками для опыления полей от вредителей

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 Суд на Кубани запретил фермеру пользоваться двумя беспилотниками для опыления полей от вредителейЖитель Тахтамукайского района Адыгеи пробрел для себя два дрона для опыления полей химпрепаратами от вредителей и довольно активно использовал их на практике, изрядно напугав очевидцев рядом с автотрассой Лабинск-Майкоп.

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