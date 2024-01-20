 Суд на Кубани запретил фермеру пользоваться двумя беспилотниками для опыления полей от вредителей

Суд на Кубани запретил фермеру пользоваться двумя беспилотниками для опыления полей от вредителейЖитель Тахтамукайского района Адыгеи пробрел для себя два дрона для опыления полей химпрепаратами от вредителей и довольно активно использовал их на практике, изрядно напугав очевидцев рядом с автотрассой Лабинск-Майкоп.