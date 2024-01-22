«Зарплаты не хватает»: петербуржцам приходится подрабатывать, чтобы выжить

У каждого пятого трудоустроенного жителя Петербурга есть подработка. На одном зарплате многим петербуржцам жить не удается, выяснилось в результате исследования, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.
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