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«Зарплаты не хватает»: петербуржцам приходится подрабатывать, чтобы выжить

«Зарплаты не хватает»: петербуржцам приходится подрабатывать, чтобы выжить

У каждого пятого трудоустроенного жителя Петербурга есть подработка. На одном зарплате многим петербуржцам жить не удается, выяснилось в результате исследования, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

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