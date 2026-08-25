Американский журналист Кристофер Хелали 25 августа в интервью РИА Новости заявил о глубоком противоречии между западными заявлениями о свободе слова и реальным давлением на российские СМИ и журналистов, придерживающихся альтернативных точек зрения .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии