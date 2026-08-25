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Журналист из США уволен за правду, а на Западе продолжают говорить о свободе слова

Журналист из США уволен за правду, а на Западе продолжают говорить о свободе слова

Американский журналист Кристофер Хелали 25 августа в интервью РИА Новости заявил о глубоком противоречии между западными заявлениями о свободе слова и реальным давлением на российские СМИ и журналистов, придерживающихся альтернативных точек зрения .

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