Военнослужащие ЦВО посетили более 40 детских домов и лечебных учреждений в рамках благотворительной акции «Елка желаний»

Всего в рамках новогодних мероприятий в период с 17 декабря 2021 года по 6 января 2022 года были задействованы военнослужащие 40 мотострелковых, авиационных, зенитных ракетных соединений и воинских частей, а также подразделений специального назначения ЦВО.