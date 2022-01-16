Военнослужащие ЦВО посетили более 40 детских домов и лечебных учреждений в рамках благотворительной акции «Елка желаний»

Военнослужащие ЦВО посетили более 40 детских домов и лечебных учреждений в рамках благотворительной акции «Елка желаний»

Всего в рамках новогодних мероприятий в период с 17 декабря 2021 года по 6 января 2022 года были задействованы военнослужащие 40 мотострелковых, авиационных, зенитных ракетных соединений и воинских частей, а также подразделений специального назначения ЦВО.

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