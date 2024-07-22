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Царьград

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Помилованный на СВО боец выставил требование: Хочет вернуть себе деньги и три иномарки

Помилованный на СВО боец выставил требование: Хочет вернуть себе деньги и три иномарки

Осуждённый на 15 лет и помилованный на СВО боец Батыр Бекмурадов выставил требование, которое может улучшить положение военных на передовой.

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