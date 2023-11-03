Русская весна
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Русская весна

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Судьба мира сейчас зависит от «Хезбаллы»

Судьба мира сейчас зависит от «Хезбаллы»

Судьба мира сейчас зависит от «Хезбаллы». Потому что вступление сейчас, именно сейчас, движения «Хезбалла» в конфликт, сейчас, когда значительная часть израильской армии ведет бои в секторе Газа, может привести к победе арабского сопротивления над Израилем, что повлечет за собой большие изменения на Ближнем Востоке и в мире в целом.

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Комментарии
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ЕК
Елена Коваль
&quot;Работайте,братья&quot;
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1 д.
ГМ
Георгий Михалев
От террористической организации хезбола, судьба мира не зависит.
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1 д.

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