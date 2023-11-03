Судьба мира сейчас зависит от «Хезбаллы». Потому что вступление сейчас, именно сейчас, движения «Хезбалла» в конфликт, сейчас, когда значительная часть израильской армии ведет бои в секторе Газа, может привести к победе арабского сопротивления над Израилем, что повлечет за собой большие изменения на Ближнем Востоке и в мире в целом.