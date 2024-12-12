Более 100 женщин со всего Крыма, готовящихся стать мамами, приняли участие в форуме «Мир материнства»Будущие мамы получили ценные советы от ведущих медиков региона, узнали больше о беременности, родах и уходе за малышами.
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