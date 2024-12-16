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Президент Словакии опасается прилива оружия из Украины после окончания СВО

Президент Словакии опасается прилива оружия из Украины после окончания СВО

Большое количество оружия и различные группы людей, которые могут быть угрозой для безопасности Словакии, могут хлынуть из Украины в республику после завершения конфликта, опасается президент страны Петер Пеллегрини.

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