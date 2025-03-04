Александр Дронов стал врио губернатора Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 марта, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин предложил первому заместителю губернатора Новгородской области Александру Дронову стать временно исполняющим обязанности главы региона.
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