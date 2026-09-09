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В Черновцах государственный исполнитель анонсировал принудительное выселение общины УПЦ из Свято-Духовского кафедрального собора

В Черновцах государственный исполнитель анонсировал принудительное выселение общины УПЦ из Свято-Духовского кафедрального собора

Украинские власти уже совершенно не стесняются внедрять схемы «легального» отбора храмов Украинской Православной Церкви.

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