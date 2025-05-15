Военно-морские силы Эстонии вчера атаковали танкер JAGUAR под флагом Габона в международных водах Финского залива, на траверзе Таллина.
Как наш Су-35 вступился за габонский танкер на Балтике, который Эстония хотела арестовать
Комментарии
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Александр Денисов
А зачем просто так, без дела, в портах Таллина и Риги лежат конфискованные у фирм РФ удобрения... А может быть как в Бейруте... Неосторожное обращение... и нет этих городов...
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13 час.
Vladimir Lioubimcev
Так после всего Эстония начала визжать про российский СУ.... Как были эстонцы тупыми и наглыми, такими и сдохнут.
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13 час.
Галина Смирнова
Наваляем наших санкций Мы ещё немножечко - Вам семнадцатый пакетик И впридачу ложечка!
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12 час.
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