Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 819 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Семенова
    Живут по законам села... Не знание законов не освобождает от ответственности!"Вылезли, как пот...
  • Валера Морозов
    Как- то странно все получается: воры, которые при попустительстве власти ограбили страну, спокойно гуляют по стране и...Что-то зачастил А...
  • Балу -
    А почему эти мрази не работают на стройках, в шахтах?... Почему эта понаехавшая чурбанская мразь плюёт на российские ..."Вылезли, как пот...

Как наш Су-35 вступился за габонский танкер на Балтике, который Эстония хотела арестовать

Как наш Су-35 вступился за габонский танкер на Балтике, который Эстония хотела арестовать

Военно-морские силы Эстонии вчера атаковали танкер JAGUAR под флагом Габона в международных водах Финского залива, на траверзе Таллина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Денисов
А зачем просто так, без дела, в портах Таллина и Риги лежат конфискованные у фирм РФ удобрения... А может быть как в Бейруте... Неосторожное обращение... и нет этих городов...
Ответить
13 час.
Vladimir Lioubimcev
Так после всего Эстония начала визжать про российский СУ....  Как были эстонцы тупыми и наглыми, такими и сдохнут.
Ответить
13 час.
Галина Смирнова
Наваляем наших санкций Мы ещё немножечко - Вам семнадцатый пакетик И впридачу ложечка!
Ответить
12 час.
наверх