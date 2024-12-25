Разбившийся близ Актау самолет прошел полный техосмотр в октябре

Потерпевший крушение близ казахстанского города Актау самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) Embraer 190 прошел полный технический осмотр в октябре 2024 года, 25 декабря сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
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