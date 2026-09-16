Туристам порекомендовали хранить продукты вдали от палаток

Остатки еды в туристических лагерях приучают медведей искать корм рядом с людьми. Ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника Юрий Калинкин призвал не оставлять пищевые отходы и хранить продукты в стороне от палаток, сообщает Наука Mail .