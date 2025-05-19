В Петербурге поздравили фронтовика Надежду Закотнову, которой исполнился 101 год

Секрет ее долголетия кроется в позитивном настрое, оптимизме и чувстве юмора «Народный фронт» совместно с представителями Военно-морского флота и социально ответственного бизнеса поздравили ветерана Великой Отечественной войны Надежду Михайловну Закотнову со 101-летием.