В Петербурге поздравили фронтовика Надежду Закотнову, которой исполнился 101 год

Секрет ее долголетия кроется в позитивном настрое, оптимизме и чувстве юмора «Народный фронт» совместно с представителями Военно-морского флота и социально ответственного бизнеса поздравили ветерана Великой Отечественной войны Надежду Михайловну Закотнову со 101-летием.
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