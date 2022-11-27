Россия хочет получать расчёты за своё сырье чемоданами наличных долларов

Издание The Moscow Times изучило проект постановления российского кабмина и пришло к выводу, что часть сырья добываемого в недрах РФ теперь у нас хотят продавать за наличные доллары и Евро и конечно, это связано с ранее наложенными санкциями.
Издание The Moscow Times изучило проект постановления российского кабмина и пришло к выводу, что часть сырья добываемого в недрах РФ теперь у нас хотят продавать за наличные доллары и Евро и конечно, это связано с ранее наложенными санкциями.
Свежие комментарии