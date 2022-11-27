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Россия хочет получать расчёты за своё сырье чемоданами наличных долларов

Издание The Moscow Times изучило проект постановления российского кабмина и пришло к выводу, что часть сырья добываемого в недрах РФ теперь у нас хотят продавать за наличные доллары и Евро и конечно, это связано с ранее наложенными санкциями.

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