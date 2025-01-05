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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трент перейдет в «Реал» уже зимой, считают букмекеры. На это дают коэффициент 1.30

Букмекеры считают, что Трент Александер-Арнолд перейдет в «Реал» уже зимой. Paddy Power дает коэффициент 1.

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