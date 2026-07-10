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Глава МИД Турции отправится на Украину

Глава МИД Турции отправится на Украину

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ближайшее время планирует посетить Украину, где намерен обсудить возможные пути мирного урегулирования конфликта, пишет газета Milliyet.

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