Глава МИД Турции отправится на Украину

Будь в курсе✴

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ближайшее время планирует посетить Украину, где намерен обсудить возможные пути мирного урегулирования конфликта, пишет газета Milliyet.