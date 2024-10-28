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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николай Коваленко забросил 1-ю шайбу в НХЛ – в ворота «Оттавы». Он стал 2-й звездой матча

Форвард «Колорадо» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:4). Его признали второй звездой встречи.

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