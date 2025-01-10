В Италии отменили показ российского документального фильма «Майдан: поворот на войну»

Мэр Ареццо в итальянской Тоскане объявил об отмене запланированного на 18 января показа снятого Russia Today кинофильма «Майдан: поворот на войну» о госперевороте на Украине и последовавших за ним событиях на территориях ДНР и ЛНР, сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету La Nazione.