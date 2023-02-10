Товарищеские матчи. «Зенит» сыграет с «Араратом-Арменией», «Крылья» против «Аксу»

«Зенит» сыграет с «Араратом-Арменией» в товарищеском матче. Товарищеские матчи Турция «Крылья Советов» – «Спартак» мол – 13:00 Дубай, ОАЭ «Зенит» Россия – «Арарат-Армения» Армения – 16:00 Турция «Крылья Советов» Россия – «Аксу» Казахстан – 19:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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