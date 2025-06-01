SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink и снова посадил...

SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink и снова посадила первую ступень носителяАмериканская аэрокосмическая компания SpaceX продолжает регулярно расширять численность своей орбитальной спутниковой группировки Starlink.
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