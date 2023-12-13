Центр помощи женщинам в трудной жизненной ситуации открылся в Лобне

Кризисный центр открылся на улице Юности в Лобне. Соцработники, психологи и юристы помогают женщинам в трудной жизненной ситуации наладить отношения с родственниками, восстановить документы, найти работу и жилье.
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