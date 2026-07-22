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Царьград

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Гибель солдата Нарека Торосяна: двое сослуживцев задержаны

Гибель солдата Нарека Торосяна: двое сослуживцев задержаны

По делу о гибели военнослужащего Нарека Торосяна задержаны двое его сослуживцев. Об этом сообщает издание ArmLur.

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