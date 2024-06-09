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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моресмо о том, почему в вечерних сессиях РГ не было женских матчей: «Причина не в качестве, а в длине встреч»

Моресмо о том, почему в вечерних сессиях РГ не было женских матчей: «Причина не в качестве, а в длине встреч»

Ранее турнир критиковали за отсутствие женских матчей в вечерних сессиях. «Причина не в качестве, а в длине встреч», – ответила Моресмо.

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