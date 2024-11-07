Спасенного младенца из Сортавалы выписали из больницы

Оказанная новорожденному высокотехнологичная помощь позволила сохранить ему жизнь Новорожденного мальчика, которого врачи Карелии экстренно доставили на вертолете из Сортавалы в перинатальный центр Петрозаводска, 6 ноября выписали из больницы.