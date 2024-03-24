Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов высказался о проблемах бесконтрольной миграции.
«Россия – не проходной двор»: В Госдуме призвали заканчивать «мигрантский беспредел»
Комментарии
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Сергей Кочегаров
В Госдуме призвали заканчивать «мигрантский беспредел»... Теперь будут думать, а там летние каникулы, затем проект решения, потом 3 чтения и поправки... Но скорее всего примут.
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1 час.
ЕУ
Евгений Удалов
Думцы будут долго думать пока русский народ истребляется дикими животными.
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1 час.
А
Александр
Никакой мигрантской политики и нет. Да и кому ей заниматься? Эффективные своими делишками озабочены, нувориши - своими. Раскидали вопросы миграции по нескольким кучкам эффективных, чтобы и концов не найти. Звали работников, прибыли басмачи. Ну, несть числа эффективным ненасытным идиотам. Все меры контроля парализуются.
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7 мин.
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