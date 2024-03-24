«Россия – не проходной двор»: В Госдуме призвали заканчивать «мигрантский беспредел»

Сергей Кочегаров В Госдуме призвали заканчивать «мигрантский беспредел»... Теперь будут думать, а там летние каникулы, затем проект решения, потом 3 чтения и поправки... Но скорее всего примут.

ЕУ Евгений Удалов Думцы будут долго думать пока русский народ истребляется дикими животными.