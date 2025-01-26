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Китай

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Си Цзиньпин поздравил всех военнослужащих НОАК с предстоящим праздником Весны

Шэньян, 25 января /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу во время инспекции Северной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ передал поздравления всем военнослужащим страны в преддверии праздника Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/.

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